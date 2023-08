Burnley-Manchester City | problemi per De Bruyne | chiede il cambio dopo venti minuti

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tegola per Pep Guardiola. Nel corso del primo tempo di, match valevole per la prima giornata della Premier League 2022/2023, Kevin Deha chiesto ilsolodi partita. Non è chiaro se per il belga si è trattato di un problema muscolare o di una indisposizione visto anche il suo atteggiamento ciondolante. Al suo posto comunque Guardiola ha gettato nella mischia Mateo Kovacic, all’esordio in Premier League con la maglia del. SportFace.

Commenta per primoCity è la gara che apre la Premier League 2023 - 2024 : i campioni in carica e campioni di tutto di Pep Guardiola fanno visita alla neopromossa allenata proprio dall'ex difensore ...Le formazioni ufficiali diCity, sfida valida per la prima giornata di Premier League 2023/2024. Si parte subito con i campioni in carica in Inghilterra: i Citizens si Guardiola inaugurano questa nuova ...Fischo d'inizio alle ore 21, ilCity debutta sul campo del neopromosso ...

Burnley-Manchester City, pronostico: la combo 2 e NoGol a 2.13 La Gazzetta dello Sport

La sfida tra il Burnley di Vincent Kompany e il Manchester City di Pep Guardiola è in programma alle ore 21:00. L'incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport: in particolare su Sky Sport Summer e ...Le partite del campionato inglese, comprese alcune della prima giornata, sono trasmesse da Sky e sono visibili in streaming sull'app SkyGo e su Now ...