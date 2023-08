Brighton-Luton Town sabato 12 agosto 2023 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 11 agosto 2023) Dopo il sesto posto della stagione 2022-23 potrà ildi Roberto De Zerbi ripetersi o fare addirittura meglio? Difficile, anche non impossibile, considerato che da Chelsea soprattutto, ma anche Tottenham, ci si aspetta qualcosa in più. La perdita del campione del mondo Alexis Mac Allister, andato al Liverpool, è stata pesante ma la società InfoBetting: Scommesse Sportive e

& Hove Albion -Town (16:00 12/08) Newcastle United - Aston VillaLA NOSTRA SCOMMESSA1/handicap 2 gol (quota 3,05) Marsiglia - Reims X2 (2,10) Bayern Monaco - Lipsia gol/over (1,70) Terno da 10,8 volte la postaVittoria alla portata anche per ildi De Zerbi contro il neopromossoin una partita da almeno tre gol complessivi. I gol dovrebbero arrivare abbondanti anche nel primo turno di ...

Brighton-Luton dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta ... Goal Italia

Esordio in campionato per il Brighton di De Zerbi contro il neo promosso Luton Town. Il tecnico ex Sassuolo sceglie il 4-5-1 con: Steele tra i pali: Gross, Webster, Dunk e Estupian in difesa, centroca ...Iniziata ufficialmente ieri la Premier League 2023-2024 con l'esordio dei campioni in carica del Manchester City sul campo del neopromosso Burnley ...