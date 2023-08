(Di venerdì 11 agosto 2023) Dopo il sesto posto della stagione 2022-23 potrà ildi Roberto De Zerbi ripetersi o fare addirittura meglio? Difficile, anche non impossibile, considerato che da Chelsea soprattutto, ma anche Tottenham, ci si aspetta qualcosa in più. La perdita del campione del mondo Alexis Mac Allister, andato al Liverpool, è stata pesante ma la società InfoBetting: Scommesse Sportive e

La cessione imminente di Moises Caicedo non spaventa Roberto De Zerbi, allenatore del, atteso domani dal maatch con il. 'Mi sono già dimenticato di Moises, io sono davvero orgoglioso dei giocatori che abbiamo in squadra', ha detto l'ex allenatore del Sassuolo sul futuro ...Così il tecnico del, Roberto De Zerbi, alla vigilia del match con ile in merito alla vicenda legata al centrocampista Caicedo, a metà strada tra il Liverpool che mette sul piatto 128 ...... telecronaca Massimo Marianella Sabato 12 agosto ore 13.30: Arsenal - Nottingham Forest , Sky Sport Summer e Sky Sport Calcio, telecronaca Massimo Marianella ore 16.00:Town , Sky ...

Brighton-Luton Town (sabato 12 agosto 2023 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici Infobetting

Alla vigilia dell'esordio in Premier League contro il Luton, Roberto De Zerbi ha parlato della vicenda di calciomercato riguardante Moises Caicedo. Il Brighton ha un accordo con il Liverpool, sulla ...'Ho già dimenticato Caicedo', dice il tecnico italiano BRIGHTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Mi sono già dimenticato di Moises, io sono ...