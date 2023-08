Brighton & Hove Albion vs Luton Town – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il neo-promossosi reca all’American Express Community Stadium per la sua prima partita di Premier League in trasferta contro ilsabato 12 agosto pomeriggio. Le due squadre si affrontano in campionato per la prima volta dalla stagione 2007-08, quando entrambe militavano in League One – ilvinse sia in casa che in trasferta con un punteggio complessivo di 9-2. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16 Anteprima della partitavsa che punto ...