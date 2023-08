Brighton | De Zerbi | «Mi sono già dimenticato di Caicedo Sono orgoglioso dei giocatori che abbiamo in rosa»

(Di venerdì 11 agosto 2023) Roberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del probabile addio di MoisesRoberto De, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa del probabile addio di Moises. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Migiàdi Moises.deicheine vogliamo continuare a migliorare. Il merito va al club: le società più grandi poscomprare i nostrima non poscomprare la nostra anima o il nostro spirito”, ha detto l’ex tecnico del ...

Liverpool e Chelsea , infatti, si stanno contendendo il centrocampista delMoises Caicedo . L'unica certezza è la consapevolezza di Deche per la prossima stagione dovrà fare a meno ...A fare da spettatore, interessato fino a un certo punto, c'è Roberto De. Il tecnico italiano delsa di dover rinunciare a uno dei giocatori più importanti della sua rosa e in questo ...Commenta per primo Prima conferenza in vista della prima partita ufficiale della stagione per Roberto De. Queste le sue parole, in particolare su Moises Caicedo , che lascerà ilper approdare in una big ( Chelsea o Liverpool ): DICE TUTTO - ' Mi sono già dimenticato di Moises . Sono ...

È un giallo il trasferimento più costoso della storia del calcio inglese. Moises Caicedo dovrebbe lasciare il Brighton di Roberto De Zerbi per andare al Liverpool. Affare fatto per ...Harry Kane è pronto a trasferirsi al Bayern Monaco e a mettere fine alla sua permanenza di 19 anni al Tottenham. Il Bayern ha accettato un'offerta che, nel suo insieme, dovrebbe avere un valore di cir ...