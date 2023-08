Brighton | De Zerbi dimentica Caicedo | “Possono comprare i nostri big | ma non la nostra anima”

Così il tecnico del, Roberto De, alla vigilia del match con il Luton e in merito alla vicenda legata al centrocampista Caicedo, a metà strada tra il Liverpool che mette sul piatto 128 ...In tutto questo domenica c'è Chelsea - Liverpool, Caicedo potrebbe essere in una delle due distinte, vedremo quale, intanto Roberto Derischia di perdere un pezzo importante del suo. - ...... infatti, anche il Chelsea si era interessato al calciatore e aveva presentato alun'offerta da 100 milioni di sterline . La squadra di Deaveva fissato per la mezzanotte di giovedì ...

Napoli sul talentuoso Enciso, jolly offensivo del Brighton di De Zerbi AreaNapoli.it

'Ho già dimenticato Caicedo', dice il tecnico italiano BRIGHTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - 'Mi sono già dimenticato di Moises, io sono ..."Sono davvero orgoglioso dei giocatori che abbiamo in rosa. Vogliamo continuare a migliorare. Il merito va al club. Quelli più grandi ...