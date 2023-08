Botafogo RJ-Internacional domenica 13 agosto 2023 ore 02 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’ ultimo turno del girone d’andata parte sabato con la sfida tra la capolista, priva del capocannoniere del campionato Tiquinho Soares, e l’di Eduardo Coudet, attardata nel Brasileirao ma protagonista in Copa Libertadores. In settimana entrambe lehanno raggiunto i Quarti di Finale delle rispettive competizioni: in Copa Sudamericana il Fogão ha InfoBetting: Scommesse Sportive e