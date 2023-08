Borse Ue in rosso | prezzi produzione Usa sopra attese A Milano scatta Saipem

(Di venerdì 11 agosto 2023) I listini, dopo i recuperi registrati nelle ultime due giornate, scontano la resistenza dell'inflazione negli Stati Uniti. Agiù Stellantis per le incertezze legate ai rinnovi contrattuali negli Usa. Volatile Tim. Risale il dollaro, sterlina in rialzo dopo Pil inglese

Tutti negativi i listini europei , compresa Piazza Affari, dove si mette in evidenza TIM dopo l'accordo fra MEF e Kkr sulla rete. I listini azionari guardano alle banche centrali e, in particolare, ...Mattinata di vendite sulle Borse europee, che arrivano in rosso all'appuntamento con la meta' seduta. Gli investitori valutano le prospettive di inflazione negli Stati Uniti, in attesa della pubblicazione dei dati sui prezzi ...

Borsa, Europa in rosso. A Piazza Affari scatta Saipem, vendite su Stellantis Il Sole 24 ORE

Le Borse europee proseguono deboli, in scia con la chiusura negativa dei mercati asiatici ed in vista di Wall Street dove i future sono contrastati. (ANSA) ...Borsa: Europa in rosso a meta' seduta, Milano -0,5% ma corre Saipem (+5,2%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Mattinata di vendite sulle Borse europee, che arrivano in rosso all'appunt ...