Borsa | Milano in calo con le banche | in luce Tim

Ladi( - 0,6%) prosegue in calo, appesantita dalle banche mentre si vanno delineando i dettagli della tassa sugli extraprofitti. A Piazza Affari in luce Tim (+1,3%), dopo il memorandum tra ...Ladiapre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,46% a 28.442 punti. Dopo non aver fatto prezzo all'indomani del memorandum tra il Mef e il fondo americano Kkr, Tim entra agli scambi ...In rosso Stellantis ( - 2,5%), brilla invece Saipem (+1,7%) . Le Borse europee aprono in rosso l'ultima seduta della settimana, mettendo alla prova i recuperi registrati nelle ultime due giornate. A ...

(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Le Borse europee aprono in calo mentre si cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi ...(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Tim non fa prezzo in Borsa in apertura, dopo la firma del memorandum tra il Mef e il fondo americano Kkr. A Piazza Affari, dove il Ftse Mib è in calo, il titolo registra un ...