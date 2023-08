Borsa | Milano apre in calo dello 0 | 46%

Ladiapre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,46% a 28.442 punti. . 11 agosto 2023Inizio di seduta fiacca per il principale indice delladi, che riporta un cauto - 0,46%, a quota 28.442,53 in apertura. 11 - 08 - 2023 09:02LEONARDO

In rosso Stellantis (-2,5%), brilla invece Saipem (+1,7%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Le Borse europee aprono in rosso l'ultima seduta della settimana, mettendo alla prova i ...(ANSA) - MILANO, 11 AGO - Tim non fa prezzo in Borsa in apertura, dopo la firma del memorandum tra il Mef e il fondo americano Kkr. A Piazza ...