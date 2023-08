Borsa | Milano amplia il calo - 0 | 7% | giù Diasorin e Stellantis

(Di venerdì 11 agosto 2023)ilPiazza Affari (Ftse Mib - 0,72% a 28.370 punti) in attesa dell'avvio degli indici Usa, mentre si stabilizza sopra i 162 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...

Amplia il calo Piazza Affari (Ftse Mib - 0,72% a 28.370 punti) in attesa dell'avvio degli indici Usa, mentre si stabilizza sopra i 162 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Saipem (+5,50%), BPER (+1,70%) e Banca MPS (+0,94%). I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin , che continua la ......automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...

Amplia il calo Piazza Affari (Ftse Mib -0,72% a 28.370 punti) in attesa dell'avvio degli indici Usa, mentre si stabilizza sopra i 162 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il ...La tassa decisa dal governo ha un impatto importante sui conti della Fininvest, la holding capogruppo dell’impero Berlusconi. Dei 395 milioni di utili registrati l’anno scorso, 158 milioni sono rappre ...