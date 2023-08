Borsa | l' Europa in calo con attenzione alle banche centrali

Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione verso le banche centrali. Gli analisti ritengono che i recenti dati macroeconomici negli Usa, tra cui l'...Lanon ha preso bene l'annuncio della tassa italiana sugli extra profitti delle banche. Piazza Affari è stata infatti travolta dalla notizia, spazzando via solo nella prima ora di ......con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Il cda della Cassa di Ravenna ha approvato i conti del primo semestre che hanno registrato un margine di interesse di 37 milioni di euro (+0,22%), com ...Le Borse europee proseguono in calo con gli investitori che concentrano la loro attenzione verso le banche centrali. Gli analisti ritengono che i recenti dati macroeconomici negli Usa, tra cui l'infla ...