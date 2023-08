Borsa | Europa più debole con Wall Street negativa | Milano - 0 | 9%

(Di venerdì 11 agosto 2023) Si confermano deboli le principali borse europee dopo l'avvio negativo degli scambi Usa. Pesano infatti sui mercati la deflazione in Cina e le attese per le mosse autunnali delle banche centrali sui ...

Deboli nel resto d'Santander ( - 1,7%), Bnp ( - 1,67%), Barclays 8 - 0,99%) e Credit Agricole ( - 0,67%). In controtendenza Commerzbank (+2,09%). In calo gli automobilistici Stellantis ( - 2,...I listini, dopo i recuperi registrati nelle ultime due giornate, scontano la resistenza dell'inflazione negli Stati Uniti. A Milano giù Stellantis per le incertezze legate ai rinnovi contrattuali ...Dollaro in rafforzamento: cambio con euro a 1,0975 . Listini azionari in peggioramento e dollaro in risalita alla pubblicazione dei dati di luglio sui prezzi alla produzione statunitensi che sono ...

Si confermano deboli le principali borse europee dopo l'avvio negativo degli scambi Usa. Pesano infatti sui mercati la deflazione in Cina e le attese per le mosse autunnali delle banche centrali sui ...Dollaro in rafforzamento: cambio con euro a 1,0975 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Listini azionari in peggioramento e dollaro in risalita alla pubblicazione dei dati di luglio sui ...