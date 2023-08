Borsa | Europa parte debole | a Milano - 0 | 5% tornano giu' le banche ma scatta Tim

(Di venerdì 11 agosto 2023) A Piazza Affari il Ftse Mib cede lo 0,64% con lesotto la parita' dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che contiene la tassazione sugli extra profitti e in attesa delle ...

In rosso Stellantis ( - 2,5%), brilla invece Saipem (+1,7%) . Le Borse europee aprono in rosso l'ultima seduta della settimana, mettendo alla prova i recuperi registrati nelle ultime due giornate. A ......con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...***apre debole, Milano - 0,48%, Parigi - 0,55% (RCO). 11 - 08 - 23 09:01:39 (0183) 0 NNNN

La Borsa di Milano apre in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,46% a 28.442 punti.In rosso Stellantis (-2,5%), brilla invece Saipem (+1,7%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Le Borse europee aprono in rosso l'ultima seduta della settimana, mettendo alla prova i ...