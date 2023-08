Borsa | Europa debole A Piazza Affari scatta Tim

Le Borse europee aprono in calo mentre si cercano spunti sulle prossime mosse delle banche centrali sul rialzo dei tassi d'interesse.Le Borse europee si preparano ad aprire sotto la parita' una seduta in cui sara' messa alla prova la tenuta dei recuperi messi a segno nelle ultime due giornate. Sotto osservazione rimangono i titoli ......con il podcast automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata della...

In rosso Stellantis (-2,5%), brilla invece Saipem (+1,7%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 ago - Le Borse europee aprono in rosso l'ultima seduta della settimana, mettendo alla prova i ...Apertura debole oggi per la Borsa svizzera. Attorno alle 9.15, l'indice dei titoli guida SMI segnava una flessione dello 0,02% a 11'147,88 punti.