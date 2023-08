Bonucci-Juventus | è scontro totale | il calciatore diffida il club 

(Di venerdì 11 agosto 2023) Situazione piuttosto delicata quella fra Leonardoe la. Nei giorni scorsi il legale dell’ormai ex capitano bianconero ha ‘to’ i vertici juventini, inviando una pec con allegata la richiesta di reintegro delin rosa. La risposta, pressochè immediata, come si legge su “La Gazzetta dello Sport”, è stata un no. La società ritiene di aver messo a disposizione delle migliori condizioni per allenarsi.adesso potrà citare il club davanti al collegio arbitrale e ottenere la risoluzione del contratto (1 anno rimanente a 6 milioni netti) o chiedere un indennizzo che, nel suo caso, può superare i 2 milioni di euro. Questa possibilità è stabilita nel contratto collettivo dei calciatori di Serie A che tutela i giocatori finiti fuori dal ...

Juventus 'scomparsa' mossa Bonucci. Nel pieno del mercato bianconero la vicenda Bonucci-Juventus sta assumendo toni sempre più aspri. Non è una vicenda a margine del mercato. Non è soltanto una notizia da due righe in fondo alla pagina. Perché i protagonisti sono due numeri uno: Roma, 11 ago. Bonucci-Juventus e' guerra aperta. Stando a quanto riporta la Gazzetta, il legale del difensore bianconero, infatti, avrebbe mandato via Pec una richiesta alla societa' per reintegrare in rosa Si rischia di finire alle carte bollate tra Leonardo Bonucci, che tramite il suo legale ha chiesto il reintegro via PEC nella squadra, e la Juventus. A tal proposito il sempre informato Massimo Brambati sulle frequenze radio di Tuttomercatoweb

Juventus ‘scomparsa’ mossa Bonucci. Nel pieno del mercato bianconero la vicenda Bonucci-Juventus sta assumendo toni sempre più aspri.Leonardo Bonucci chiama, la Juventus non risponde. E' questo, in estrema sintesi e semplificando la situazione, ciò che sta accadendo in casa bianconera.