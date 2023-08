Bonucci-Juventus | alta tensione | club diffidato e chiesto reintegro

Il calciomercato dellasta vivendo la sua fase cruciale, con Giuntoli che in questi giorni è davvero molto impegnato. La prima missione del direttore sportivo venuto dal Napoli in questa settimana è stata quella di ...C'eravamo tanto amati, ma ora ci vedremo in tribunale. Tra Leonardoe lasale la tensione e nei giorni scorsi l'avvocato dell'ormai ex - capitano bianconero, come si apprende dalla Gazzetta dello Sport , ha 'diffidato' i dirigenti bianconeri, inviando ...Lapotrebbe presto doversi presentare davanti al collegio arbitrale dopo la pec ricevuta nei giorni scorsi dal legale diNon solo la questione attaccante. Lasi trova a dover risolvere anche un'altra situazione spinosa, ma stavolta a livello strettamente interno. Da una parte c'è il fronte Vlahovic - ...

Bonucci-Juve alta tensione: carte bollate, l'ex capitano diffida il club La Gazzetta dello Sport

Leonardo Bonucci non ha intenzione di arrendersi dopo essere stato messo ai margini della Juventus: cosa sta succedendoLa Juventus potrebbe presentarsi al collegio arbitrale dopo la pec ricevuta nei giorni scorsi da Bonucci che ha chiesto il reintegro in rosa ...