Bonucci diffida la Juventus via pec e chiede il reintegro in rosa | il club rifiuta Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 11 agosto 2023) Aria tesa in casa, tra Leonardoe la dirigenza del. Ladello Sport scrive che l’ex capitano della Juve ha inviato unavia pec alla societàndo ilin, ma ilha risposto no. Orapuò rivolgersi al collegio arbitrale. La rosea scrive: “È sempre più alta la temperatura tra Leonardoe la. Nei giorni scorsi il legale dell’ormai ex capitano bianconero ha “to” i vertici della Continassa, inviando una pec con cuiildel difensore nelladi Allegri. La risposta è stata pressoché immediata: il...