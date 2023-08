Bonucci diffida la Juventus | la risposta del club e il possibile scenario futuro

(Di venerdì 11 agosto 2023) L’ex capitano dellaha scelto le vie legali contro i bianconeri, occhio alle prossime mosse da parte di entrambi. L’estate dellasi fa sempre più travagliata. Il mercato bianconero non è, di certo, il più entusiasmante degli ultimi anni. Complici diversi fattori, come le difficoltà economiche, gli esuberi e la necessità di innestare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Laè solo il primo passo, perché orapotrà citare la Juventus di fronte al collegio arbitrale . Con due risultati: ottenere o la risoluzione del contratto, che lo vincola ancora fino ...Juve, no al reintegro di: Leo pronto a citare il club al collegioBonucci ha voluto muoversi ufficialmente per avere elementi ben precisi per citare poi il club bianconero al collegio ...RISOLUZIONE - Ma la mossa dipuò diventare propedeutica a una citazione di fronte al collegio arbitrale che può arrivare in un secondo momento. Il difensore potrebbe riuscire anche a ...

Juve, Bonucci e la pec di diffida: possibile risoluzione del contratto, lo scenario Calciomercato.com

a questo punto il giocatore potrà rivolgersi al Collegio arbitrale per chiedere un indennizzo, che nel suo caso potrà essere di 2 milioni di euro.Potrebbe anche ottenere la risoluzione del contratto, ma è più plausibile che chieda un indennizzo che, nel suo caso, può superare i 2 milioni di euro.