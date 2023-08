Boltiere | il Sindaco Osvaldo Palazzini augura alla cittadinanza buon Ferragosto

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ildie tutta la squadra amministrativa intendono con questo articolore una tutte le cittadine e a tutti i cittadinisi. In questo periodo di chiusure estivi gli uffici comunali rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 14 agosto, oltre che ovviamente nella giornata di martedì 15. Anche la biblioteca civica Anna Frank resterà chiusa da martedì 8 agosto a sabato 19 agosto compresi. La riapertura sarà martedì 22 agosto. A fine agosto, dal 24 al 27, è in programma presso l’Oratorio S.G. Bosco la festa della Croce Bianca, dove tutti i giorni è previsto servizio di ristoro e intrattenimento musicale. La settimana successiva sarà invece il ...

Schianto sulla grande rotatoria diL'incidente in corso Europa, sulla rotatoria davanti al ... I lavori per realizzarla sono effettivamente in partenza, ha annunciato ilOsvaldo ...Schianto sulla grande rotatoria diL'incidente in corso Europa, sulla rotatoria davanti al ... I lavori per realizzarla sono effettivamente in partenza, ha annunciato ilOsvaldo ...