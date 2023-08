Bologna | Motta | “Partita difficile | contenti del risultato Mercato? Mi concentro su ciò che ho”

Leggi su sportface

(Di venerdì 11 agosto 2023) Thiagoha commentato ai microfoni di Mediaset il successo contro il Cesena nel match valevole per i trentaduesimi di Coppa Italia: “Sono contento dele felice di aver passato il turno. E’ stata una, ma è andata bene: loro hanno avuto diverse occasioni in contropiede, che potevamo evitare.? Per adesso misu quello che dobbiamo fare con quello che abbiamo a disposizione, poi vediamo per il futuro”. E sulla domanda ‘come mai Moro esterno’, ha dichiarato: “E’ un’idea e un’urgenza, non abbiamo nessuno oggi. Non è una scusa e nessun lamento, ma solo un modo di arrivare alla miglior soluzione per tutti. Con Moro e Corazza non era facile, visto che sono a piede invertito, ma hanno fatto bene”. SportFace.