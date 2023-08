Bologna-Cesena oggi | Coppa Italia | programma | orario d’inizio | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tutto pronto per l’inizio del primo turno della2023-2024: alle 21.15 di questa sera, ildi Thiago Motta farà il suo debutto nellanazionale contro il, formazione di Serie C. La vincente del derby regionale affronterà una tra Verona e Ascoli ai sedicesimi. C’è curiosità intorno alla squadra rossoblù: dopo il nono posto raggiunto nella scorsa stagione, il miglior risultato ottenuto dai felsinei dal 2012 nel massimo campionato, ilvuole riconfermarsi come la “migliore delle altre”. Il calciomercato della squadra emiliana fin qui non ha portato molti rinforzi per la verità: l’unico acquisto degno di nota è quello del difensore centrale Sam Beukema, arrivato alla corte di Thiago Motta per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro dall’AZ ...