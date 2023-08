Bologna-Cesena Coppa Italia venerdì 11 agosto 2023 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali | quote | pronostici | convocati | diretta TV

(Di venerdì 11 agosto 2023) Torna dopo oltre undici anni il derby tra, che si era disputato per l’ultima volta il 7 aprile 2012, a campi invertiti, con entrambe le squadre in Serie A. Alla fine di quella stagione i Bianconeri retrocessero, ma fu solo l’inizio di un declino che li portò al fallimento del 2018 e InfoBetting: Scommesse Sportive e

Calcio Coppa Italia, diretta Bologna-Cesena 0-0 live Corriere Romagna

L'attesa è finita, il Dall'Ara apre le porte per un derby Bologna-Cesena che manca da oltre 11 anni. Quasi duemila bianconeri per questi 32esimi di finale di Coppa Italia ...Marko Arnautovic gioca dall'inizio in Coppa Italia, è titolare in Bologna-Cesena: l'Inter lo osserva da vicino ...