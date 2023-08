Blue Beetle | le prime reazioni online promuovono a pieni voti il nuovo film DC

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 11 agosto 2023)sono apparse ledele i giudizi sono particolarmente positivi, lodando il cast e la rappresentazione della comunità latinoamericana. Sui social media sono apparse leale ilprogetto dei DC Studios sembra aver conquistato i critici americani. La prima avventura di Jaime Reyes sembra sia in grado di divertire, emozionare e intrattenere, oltre a rappresentare in modo accurato la cultura latinoamericana. Un'accoglienza piena di entusiasmo Tra i commenti ac'è il critico di CineXpress che ha sottolineato come ildiretto da Angel Manuel Soto sia ...