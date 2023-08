BlacKKKlansman | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su screenworld

(Di venerdì 11 agosto 2023)diretto da Spike Lee, ripercorre ladell’indagine in incognito svolta da Ron Stallworth, un agente di polizia afroamericano, nei ranghi della filiale locale del Ku Klux Klan, la famigerata organizzazione paramilitare di suprematisti bianchi, e del suo rapporto con David Duke, denominato Gran Maestro, secondo la tradizione massonica. Stallworth non venne mai scoperto, e l’indagine venne chiusa all’improvviso. Stallworth, il primo afroamericano di Colorado Springs a laurearsi all’Accademia di polizia, nel 1974, a 21 anni, indirizzò subito la sua carriera verso il lavoro da infiltrato; curioso e avido di conoscenze, passò i primi anni assistendo colleghi infiltrati in operazioni legate al narcotraffico, e una volta acquisite le abilità necessarie, svolse il suo primo incarico, come agente ...