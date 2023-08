Bimbo muore annegato in un acquapark Famiglia sotto shock

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tragedia a Monopoli, cittadina in provincia di Bari, dove undi 4 anni èin un. Secondo quanto emerso finora il piccolo era con lae stava facendo il bagno in una piscina della struttura quando sarebbe scivolato battendo la testa. Vani i tentativi di rianimazione sul bambino, trasportato in ospedale subito dopo aver ricevuto i primi soccorsi sul posto. Indagano i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

