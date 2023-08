Bimbo di quattro anni annega in un acquapark a Monopoli

(Di venerdì 11 agosto 2023) Un bambino die mezzo èto all'interno di un, in provincia di Bari. Il piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che si trovano all'...

Un bambino di quattro anni e mezzo è annegato all’interno di un Acquapark a Monopoli, in provincia di Bari. Il piccolo era con la sua famiglia e stava ...Secondo una prima ricostruzione degli eventi, mentre era impegnato in alcuni giochi d'acqua, il bambino potrebbe aver accidentalmente urtato la testa, perdendo così i sensi e cadendo sott'acqua. Le ci ...