Billions | è l’ora della resa dei conti Da domani l’ultima stagione

(Di venerdì 11 agosto 2023)(Us Sky) Ladei. Dopo anni di lotte di potere, sotterfugi, alleanze e strategie,giunge allafinale. Dal 12 agosto su Sky Atlantic (dopo la mezzanotte di stasera e alle 21.15) e in streaming su Paramount+ e Now, arriva la settima, composta da 12 episodi, dell’acclamata serie che scandaglia il mondo dell’alta finanza newyorchese. Il capitolo finaleserie vede il ritorno del miliardario Bobby Axelrod (Damian Lewis), per affrontare un’ultima volta il procuratore federale Chuck Rhodes (Paul Giamatti), suo avversario (e a tratti alleato) da sempre, il quale sarà ancora una volta impegnato nella sua lotta contro Mike Prince (Corey Stoll). Quest’ultimo concorrerà per la presidenza degli Stati Uniti. Sarà un trionfo per ...

Il film segna'esordio alla regia di Zavvo Nicolosi e vede come ...12 agosto andrà invece in onda il gran finale di "", ...in sviluppo, inoltre, lanuova serie crime La Mala (titolo di ... Kristin Davis e Cynthia Nixon (e'attesissimo cameo di Kim ... con Damian Lewis (prestissimo anche nell'ultima stagione di)...