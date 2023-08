Biden chiede al Congresso Usa 40 miliardi di dollari di armi per Kiev

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il presidente americano Joein assistenza all'Ucrainaal13per mandare aiuti militari ae 7,5per il sostegno economico e umanitario, per un totale di 24. La richiesta, che verrà resa nota in giornata, scrive la Cnn, rischia di creare uno scontro con una parte dei repubblicani, fa cui vi sono critici dell'aiuto a. In totale il pacchetto finanziario richiesto daè di 40, con 12di aiuti per i disastri naturali, 3,3per infrastrutture in paesi danneggiati dall'invasioni russa e 4per la sicurezza dei confini.

