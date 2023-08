Biden chiede 24 miliardi al Congresso per l’Ucraina Fondi anche per contrastare Wagner

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 11 agosto 2023)raddoppia. Non più tredicidi dollari alma 24 . Sono quelli che l’inquilino della Casa Biancarà alper gli aiuti militari a Kiev.rà complessivamente l’autorizzazione alla spesa di 40alla Camera americana. Con questi finanziamenti le risorse sinora assegnate al, dall’inizio del conflitto del febbraio 2022, ammontano a 113di dollari, cifra record per gli Stati Uniti nel sostegno ai Paesi alleati impegnati in un guerra.controe l’emergenza Fentanil Iextra spingerebbero il finanziamento supplementare stanziato dal Pentagono pera circa 60 ...