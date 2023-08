Bianca Balti | la figlia si è rifatta? Matilde è bellissima | fatevene una ragione

(Di venerdì 11 agosto 2023), racconto shock: lachiusa in classe 11/08/23 Fotogallery - Claudio Marchisio, le foto dall'ospedale 11/08/23 Fotogallery - Raffaella Fico in viaggio con laPia Balotelli 11/...

, racconto shock: la figlia chiusa in classe 11/08/23 Fotogallery - Claudio Marchisio, le foto dall'ospedale 11/08/23 Fotogallery - Raffaella Fico in viaggio con la figlia Pia Balotelli 11/...si è lanciata all'attacco. O meglio, alla difesa. Perché su Instagram ha dovuto prendere le parti della figlia Matilde , 16 anni e bellezza acqua e sapone ereditata dalla madre. La ...Questi sono giorni davvero felici per. Perché sua figlia Matilda , 16 anni, è tornata a vivere con lei . Lo ha rivelato su Instagram, chiacchierando coi fan, la stessa modella: "Mia figlia Matilda, dopo 7 anni trascorsi a ...

Bianca Balti, la figlia Matilde rifatta a 16 anni La mamma risponde: «È bella, fatevene una ragione» ilmessaggero.it

Bianca Balti scatenata sui social dopo che gli hater hanno accusato la primogenita di essersi fatta qualche ritocchino. “Ragazzi ma Matilde ha 16 anni appena compiuti. Ma che ritocchi Si trucca, si f ...La modella ha risposto piccata su Instagram a un’utente che alludeva a ritocchini. La primogenita Matilde ha 16 anni e vive da tempo con la madre a Los Angeles.