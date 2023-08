Bianca Atzei | lo sfogo contro un medico che aveva in cura il figlio

Sono giorni di paura pere Stefano Corti . La coppia ha dovuto portare il piccolo Noa in ospedale a causa di una febbre che non va via. La prima volta il piccolo è stato dimesso, cosìe Stefano hanno ...... il racconto diLa cantante 36enne, preoccupata dalla febbre del figlio, per 2 giorni di fila va in ospedale e Lo sfogo arriva sul social: "Tono scortese e infastidito mentre tuo figlio piange"affida il racconto di una giornata complicata alle sue storie sul socia l. La cantante si sfoga. " Sono stata attaccata dalla dottoressa al Pronto Soccorso " , svela. La 36enne ha portato ...

Bianca Atzei e Stefano Corti sono stati vittime di un furto di auto, ma nello stesso momento i due stanno vivendo momenti di paura a causa di una febbre che non va via per il piccolo Noa.La dolcezza e la beatitudine della maternità, gli ormoni a mille (tra alti e bassi) e i superpoteri che arrivano dal sorriso, dal profumo e dallo sguardo innamorato… Leggi ...