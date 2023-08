Benzina | ancora rialzi | verde self a 1 | 938 euro al litro

A intervenire sono: Eni (+2 cent sul diesel), Tamoil (+1 cent sulla, +2 cent sul diesel), Q8 (+1 cent sulla, +2 cent sul diesel). In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie ...A intervenire sono: Eni (+2 cent sul diesel), Tamoil (+1 cent sulla, +2 cent sul diesel), Q8 (+1 cent sulla, +2 cent sul diesel). In attesa di recepire gli ultimi movimenti, le medie ...Più in dettaglio : Rialzo dellameno forte del consenso Continuazione del forte calo ...4%) che, pertanto, lasciaa disposizione un ampio margine di calo in prospettiva, che potrebbe ...

Carburanti, benzina ai massimi da un anno. Il prezzo crescerà ancora - News Moto.it

Tornano i rialzi sulla rete italiana. Con le quotazioni internazionali che hanno continuato ieri a crescere sulla benzina, oggi si registra un giro di aumenti sui prezzi raccomandati dei carburanti. L ...Quanto salirà ancora il prezzo della benzina Come precedentemente anticipato, il prezzo della benzina non era mai stato così alto da luglio 2022 con un prezzo di 1,929 euro al litro. In una settimana, ...