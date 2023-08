Bencic-Samsonova stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Montreal 2023

(Di venerdì 11 agosto 2023) Belindase la vedrà contro Liudmilanei quarti di finale del WTA 1000 di(Canada), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città nordamericana. La svizzera è reduce dalla vittoria in rimonta ai danni dell’acciaccata ceca Petra Kvitova, giustiziera della nostra Camila Giorgi al secondo turno. Davanti a lei la russa, che si è aggiudicata la battaglia contro la bielorussa Aryna Sabalenka. Il bilancio dei precedenti vedein ampio vantaggio per 3-1. Secondo le quote dei bookmakers, tuttavia, saràa partire leggermente favorita. In palio per la vincitrice c’è una semifinale contro una tra la kazaka Elena Rybakina oppure l’altra russa Daria Kasatkina. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe ...

Sabalenka,, Kvitova esaranno le prime a entrare in campo per completare tutti gli accoppiamenti dei quarti, tutti previsti sul centrale. Tutto da scoprire il derby statunitense fra ...Manca ancora un quarto da stabilire, slittato per via della pioggia: a darsi battaglia ci saranno Sabalenka controe Kvitova contro. Photo credits: @WTA (Twitter) Roland GarrosDoppio turno, quindi, per le vincenti di Sabalenka -e Kvitova -, che scenderanno in campo in apertura di programma per poi tornarci nel corso della sessione serale. In notturna ...

Live Belinda Bencic - Liudmila Samsonova - WTA, Montreal ... Eurosport IT

Il Wta 1000 di Montreal entra nel vivo: ecco il quadro (quasi) completo dei quarti di finale, purtroppo senza tenniste azzurre.Si è conclusa una giornata molto difficile al WTA 1000 di Montreal (Canada, cemento). Il meteo non è infatti stato clemente con il torneo e per via della pioggia gli organizzatori hanno dovuto fermare ...