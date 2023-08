Beltran | la Fiorentina e la Roma | decisiva la telefonata rovente dell' infuriato Barone 

(Di venerdì 11 agosto 2023) Nella giornata di ieri il direttore generale viola ha dovuto alzare la voce per sì che le parti rispettassero gli accordi presi da giorni. Furiosa litigata al telefono con un alto dirigente...

Nella giornata di ieri il direttore generale viola ha dovuto alzare la voce per sì che le parti rispettassero gli accordi presi da giorni. Furiosa litigata al telefono con un alto dirigente della Roma ..., parla- Lucassarà, molto presto, un nuovo giocatore dellaandandosi ad unire, di fatto, ad altri due colpi di mercato chiusi dai viola nel corso degli ultimi ......5 milioni di euro (fra bonus e percentuale sulla futura rivendita)alla: "Col River ho realizzato il mio sogno" Alla fine, classe 2001, vestirà la maglia dellae ...

Eugenio Ascari, agente ed esperto di mercato, è intervenuto nella puntata odierna di Radio FirenzeViola On Tour, presso il Caffé Ginori, per parlare della situazione ...Calciomercato Fiorentina, sistemato per gran parte l'attacco con Nzola e Beltran alla voce entrate, ora c'è da fare qualche cessione e sistemare la difesa.