Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono davvero in crisi? Ecco cosa avrebbero spifferato alcune persone vicine alla coppia

(Di venerdì 11 agosto 2023) Non accennano a diminuire i rumor in meritopresuntafraDe. Nei giorni scorsi si era anche vociferato che i due avessero già intrapreso nuove relazioni. La showgirl argentina era stata paparazzata al compleanno di Ignazio Moser, compagno della sorella Cecilia, accanto a un altro uomo, tale Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco.segnalazioni davano invece il conduttore di Rai Due accantogiovane attrice Beatrice Vendramin. Indiscrezione da prendere comunque con le pinze in quanto fino a oggi l’unica persona vista accanto aè suo figlio Santiago. Nelle ultime ore il giornalista Alberto Dandolo sulle pagine del settimanale Oggi ha riportato un’altra clamorosa ...

Lei era reduce dalla storia con Marracash, lui era ricordato come l'ex die Giulia De Lellis. Elodie era sulla cresta dell'onda, il motociclista arrivava da un periodo di stop. La ...e Stefano De Martino "separati" solo per hype La particolare indiscrezione giunge tra le pagine del settimanale Oggi con uno spiffero partorito dalla penna di Alberto Dandolo. "...Per diverse settimane il nome dell'ex Miss Italia, Carolina Stramare , è stato accostato a quello di Antonino Spinalbese , ex Vippone ma soprattutto ex compagno die padre della sua secondogenita. Nonostante le smentite il gossip ha proseguito ad associare i due nomi, fino ad oggi, quando l'ex reginetta di bellezza è uscita allo scoperto con il ...

“Strategia mediatica attuata dalla coppia“. A sparigliare le carte nella vicenda che vede protagonisti dell’estate 2023 Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono alcuni loro amici. Nel turbinio di voc ...Alla fine è esondata "come un fiume che esonda" (cit. Simona Ventura). La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ormai una certezza. Mentre lui… Leggi ...