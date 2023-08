Beautiful | anticipazioni 12 agosto | Deacon prova ancora a mettere Brooke contro Ridge Li va da Sheila

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 11 agosto 2023)12: penultima puntata settimanale con l’amatissima soap americana…Saranno diversi i personaggi che vedremo, a cominciare da. Per sapere perché e quali sono gli altri, vi consigliamo di leggerci!12tenta di far cambiare idea a. Intanto Hope e Liam…, nonostantel’abbia cacciato con il sostanziale assenso di Hope, torna alla carica con la Logan per cercare di persuaderla a lasciar perdere, ora che tutti e tre si sono riuniti. La figlia die il marito discutono degli ultimi avventimenti e passano una notte d’amore “soli soletti” (i ...