Beatrice Valli e gli scatti in bikini al mare | gli hater | “Falso buonismo”

Leggi su diredonna

(Di venerdì 11 agosto 2023)sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza alinsieme al marito Marco Fantini, conosciuto a Uomini e donne, e ai suoi quattro figli, l’ultima delle quali, Matilda Luce, è nata ad aprile 2023. Gestire i bambini può non essere semplice, come lei stessa ama confidare ai suoi follower con cui parla in maniera quasi quotidiana su Instagram. L’influencer non esita a mostrarsi in costume, non solo intero ma anche in, scelta che però ha fatto discutere e che ha generato pareri contrastanti. Lei, infatti, non è ancora riuscita a smaltire del tutto i chili accumulati nel corso della gravidanza, ma non si è mai fatta problemi nemmeno in passato per questo, sottolineando a più riprese come lei ritenga importante concedere al suo corpo tutto il tempo necessario per tornare in forma, senza forzatura di ...