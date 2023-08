Bayern Monaco | Tuchel su Kane | “E’ la nostra massima priorità | stiamo lavorando”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Il tecnico del, Thomas, alla vigilia della sfida di Supercoppa di Germania 2023 contro il Lipsia, ha commentato il sempre più probabile arrivo in Baviera di Harrydal Tottenham: “E’ la, ma allo stato attuale non c’è alcun accordo. Probabilmente ne sai più di me su dov’è e cosa sta facendo.alacremente sull’argomento, non è un segreto. Allo stato attuale, non c’è accordo e fino a quando non ci sarà una decisione e un accordo, l’allenatore non può dire nulla al riguardo, perché non è uno dei suoi giocatori.cercando di inserire il capitano dell’Inghilterra. Questo dimostra l’importanza dell’accordo”.dovrebbe vestire la ...

