Bayern Monaco | richiesta al Chelsea per Kepa

Con i nuovi guai di Neuer e la cessione di Sommer, ilè alla ricerca di un nuovo portiere e avrebbe allacciato i contatti con Kepa Con i nuovi guai di Neuer e la cessione di Sommer, ilè alla ricerca di un nuovo portiere e ...Harry Kane s arà un nuovo giocatore del. Nonostante le ultime perplessità che sembravano aver bloccato in aeroporto il centravanti nglese, tutto risolto e Tottenham pronto a lasciar partire il giocatore. Adi Baviera, ...Finalmente ci siamo, o forse no: dopo un lungo corteggiamento sembrava che Kane fosse ormai a un passo dal diventare un nuovo calciatore del.110 milioni di euro prezzo del cartellino, più 20 milioni di bonus supplementari, a lui sarebbe andato un quadriennale da 25 milioni l'anno, accordo chiuso tra Tottenham e. ...

Harry Kane sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. Nonostante le ultime perplessità che sembravano aver bloccato in aeroporto il centravanti nglese, tutto risolto e Tottenham pronto a lasciar ...Se l'uscita di Sandro Tonali in direzione Newcastle, come colpo di scena inaugurale, è servita per dare il via al mercato del Milan è evidente che - adesso - perdere un altro big avrebbe tutt'altro ...