Bayern Monaco | Kane verso la Baviera | visite mediche e firma

(Di venerdì 11 agosto 2023) Ilchiude la telenovela Harrye si assicura l’attaccante del Tottenham per oltre 100 milioni Ilchiude la telenovela Harrye si assicura l’attaccante del Tottenham per oltre 100 milioni. Secondo quanto riportato da Sky Sport De, il capitano degli Spurs dovrebbe partire già oggi in direzionediper lee lasul contratto. Dovesse concretizzarsi in giornata il passaggio potrebbe già esordire con la nuova maglia contro il Lipsia il 12 agosto.

