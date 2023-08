Baronissi | impianto semaforico a via Marconi

Leggi su zon

(Di venerdì 11 agosto 2023) Al via da oggi al’attivazione del dispositivonel tratto di strada di viaadiacente la villa Farina. Il restringimento della carreggiata non permetteva il transito veicolare in doppio senso e soprattutto presentava pericolo per i pedoni per mancanza di marciapiedi. Il semaforo consentirà da oggi massima sicurezza ai pedoni che, in caso di attraversamento, richiederanno il “verde” tramite il pulsante a chiamata Sicurezza anche per gli automobilisti con attivazione semaforica del senso unico alternato. (ordinanza n’56/2023 P.M.). Il sistema, monitorato costantemente dalla P.M, e’ sperimentalmente attivato. Segui ZON.IT su Google News.