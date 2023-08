Bari-Parma sabato 12 agosto 2023 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici | convocati

(Di venerdì 11 agosto 2023) Secondo alcuni osservatori ilè il favorito numero uno nella corsa verso la Serie A, secondo altri ha le stesse chance di Cremonese e Spezia, ma in ogni caso per il momento gli emiliani sono accreditati di ottime chance. Ilinvece, pur facendo parte del gruppo delle papabili, è leggermente più indietro nelle InfoBetting: Scommesse Sportive e

Chi passa il turno affronta la vincente di. In Puglia non ci sarà l'infortunato Alessio Iovine (una distorsione con tempi di recupero fortunatamente non lunghi) ed è in dubbio il nuovo ...La stagione ufficiale delparte dal San Nicola diper i trentaduesimi di finale di Coppa Italia (2023 - 24). Per uno strano scherzo del destino il tecnico crociato deve fronteggiare la prima emergenza dell'anno in ..., 11 agosto 2023 " Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l'allenatore Fabio Pecchia []...

Pecchia: "Bari-Parma partita tra due squadre ferite" Sport Mediaset

In programma altre quattro partite del primo turno: Empoli-Cittadella, il derby di serie B Bari-Parma, Verona-Ascoli e Cagliari-Palermo ...Primo impegno ufficiale della stagione 2023-2024 del Como e prima conferenza stampa di mister Moreno Longo, il confermato allenatore degli ...