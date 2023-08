Bari | bimbo di 4 anni annega all’acquapark di Monopoli “Ha battuto la testa mentre giocava ed è caduto in piscina”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Halaa bordo vasca, ed èin, in un punto in cui non toccava. È questa la prima ricostruzione della dinamica che ha portato alla morte di un bambino di quattroe mezzo,to all’interno di un acquapark a, in provincia di. Il piccolo si trovava con la sua famiglia, residente a Brindisi, quando è avvenuto l’incidente. Vano è stato il tentativo di rianimare il, trasportandolo in ospedale dopo i primi soccorsi già effettuati sul posto. Gli investigatori stanno cercando di capire meglio cosa sia successo negli ultimi istanti in vita del bambino attraverso la visione di alcune telecamere interne di videosorveglianza, presenti nel parco ...

22.10di 4 anni annega in acquapark Un bambino di quattro anni e mezzo è annegato all'interno di un acquapark a Monopoli, in provincia di. Il piccolo era con la famiglia e stava giocando in una ...... in provincia di. Il piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che ... Vano è stato il tentativo di rianimare iltrasportandolo in ospedale dopo i primi soccorsi ...... in provincia di. Il piccolo era con la sua famiglia e stava utilizzando una delle piscine che ... Vano è stato il tentativo di rianimare iltrasportandolo in ospedale dopo i primi soccorsi ...

Bimbo di quattro anni annega all'acquapark: stava giocando in piscina Today.it

Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie utilizzando il pulsante “Accetta”. Cliccando su "continua senza accettare" verranno applicate le impostazioni predefinite, non verrà fornito il ...Tragedia a Monopoli, cittadina in provincia di Bari, dove un bimbo di 4 anni è annegato in un acquapark. Secondo quanto emerso finora il ...