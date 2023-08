Bambino di quattro anni e mezzo annega in acquapark a Monopoli I genitori lo hanno trovato nella piscina dell’area bimbi

(Di venerdì 11 agosto 2023) La tragedia nel tardo pomeriggio. La famiglia originaria della provincia di Brindisi era arrivata per trascorrere la giornata in

Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Monopoli per accertare le cause dell'annegamento avvenuto ieri pomeriggio di undianni e mezzo in un acquapark nello stesso comune della provincia di Bari. Intanto la salma del piccolo è stata restituita alla famiglia, ed oggi pomeriggio alle 16:30 saranno ...Secondo il governatore regionale, Svitlana Onyshchuk, a seguito dei bombardamenti, undi 8 ... "Le truppe di Mosca hanno sparatomissili Kinzhal verso l'aeroporto nella regione di Ivano -...Non vedeva l'ora di tornare a casa e attendere l'arrivo del loroche da lì a pochi giorni ... Solomon fu uno deimarinai trovati sulla scialuppa di salvataggio due giorni dopo il ...

Monopoli, bimbo di quattro anni annega in acquapark Sky Tg24

È accusato di abusi: secondo il nonno dei minori, che sotto la protezione di un’agenzia statale, avrebbe picchiato la moglie, morta nella tragedia. Lui aveva ammesso le liti ...Un luogo di memoria, di dolore immenso, insensato e ingiustificabile, divenuto emblema di riscatto civile, di ribellione alla violenza più feroce e disumana, di solidarietà, di ricostruzione morale e ...