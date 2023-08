Ballo-Tourè al Werder Brema | ci sono passi avanti | la speranza del Milan e il sostituto già pronto

(Di venerdì 11 agosto 2023) Sistemare gli esuberi. È la mission in casadopo i tanti colpi in entrata: Junior Messias è ufficialmente del Genoa, per...

In uscita dal Milan anche Fodé- Toure , pronto a passare al Werder Brema. In Germania è già passato a titolo definitivo Joakim Mahele , passato al Wolfsburg. Il Sassuolo pensa a Emanuele ...Su- Touré , vorrei però dire che si è dimostrato un professionista serissimo e che attacca molto bene la fascia sinistra cercando la linea di fondo. I suoi limiti in fase difensiva ne hanno ...Fodedal Milan per provare a rendere meno impattanti le partenze di Kyriakopoulos e Cambiaso: invece il difensore pare aver scelto la Germania. Ripartire dalla Bundesliga, il Wolfsburg ...