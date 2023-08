Baia e Latina | caos per la chiusura del plesso scolastico di Latina | le comunità si stuzzicano via manifesti

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 11 agosto 2023). La querelle per la decisione dell’amministrazione Di Cerbo di chiudere ildiconcentrando tutte le scuole presso, dopo aver avuto inizio in seno al consiglio comunale, e nella stessa amministrazione comunale, allorquando il sindaco Giuseppe Di Cerbo ha revocato l’incarico di vice sindaco all’assessore Michele Palestina, che si è dichiarato indipendente insieme al consigliere delegato per, proteste che hanno riguardato anche la normale prassi amministrativa cittadina con la mancata votazione del bilancio comunale, finisce anche in strada, tra i cittadini delle due. Da ieri mattina, sono in bella mostra deiaffissi al ...