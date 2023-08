Avellino Summer Festival | informazioni area disabili per il concerto del 16 Agosto

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’ingresso all’per l’evento del 16in Piazza Libertà dell’sarà garantito attraverso un percorso a cui si potrà accedere da Piazza Garibaldi. Sarà possibile accedere all’posta in Piazza Libertà solo in caso di comprovatatà motoria. La capienza massima è di 20 persone contà, accompagnate da al massimo una persona ognuna. Per ottenere l’accesso all’è necessario inviare una richiesta di accredito all’email ufficiale dell’fest@gmail.com) ...

Festival, it's weekend! Venerdì 'A Lumanera, sabato l'attesissimo Daniele Silvestri, domenica l'omaggio alla Carrà Dopo l'appassionante conclusione della rassegna Jazz al Duomo che ha ...... della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, il Sindaco die il rappresentante della ... nell'ambito delFest, ma anche a quegli eventi correlati ad antiche tradizioni irpine, che .... Torna Rhove ad. L'appuntamento è per il 27 agosto. 'Abbiamo lavorato alacremente in questi giorni per recuperare una data importante dell'Festival: l'esibizione di Rhove a San Tommaso. Ci era dispiaciuto lasciare con l'amaro in bocca gli abitanti di San Tommaso e tutti gli appassionati che erano accorsi in Via Don Luigi ...

Avellino Summer Festival: in cartellone Tananai, Achille Lauro, Gaia e... All Music Italia

& Dopo la& conclusione della rassegna Jazz al Duomo che ha visto esibizioni & come quelle di Vanessa Tagliabue Yorke, Silvestri Rea e Davide Cerreta, Avellino si prepara ad accogliere un altro fine se ...Sabato 12 agosto – Borgo Ferrovia si vestirà di note e melodie con il grande evento del concerto di Daniele Silvestri, uno dei cantautori più celebrati d’Italia, attualmente in tour con il suo “Estate ...