Avellino | Cionek si presenta | “Sarà il campo a parlare per me”

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sono molto contento di esser arrivato qui. La trattativa è durata un paio di giorni. Qui c’è tanta passione e questo mi ha spinto a scendere di categoria. Mi ha convinto lo stesso Giorgio Perinetti, staff, la solidità del club e la il calore del pubblico”. Parla così dal quartier generale di Venticano, Thiago, l’ultimo arrivato in casa. “Arrivo qui non per finire la mia carriera – ammette il difensore – Sono pronto a rispondere sule con l’impegno alle critiche relative alla mia età. Mi sento fisicamente e mentalmente molto bene. Qualcuno può avere dei dubbi ma ho visto la società molto convita su di me”. “Ho dato la massima disponibilità al mister – afferma –viene da un campionato non molto facile. Bisogna ripartire piano piano. Il nostro è un girone ...

... che si aprirà con la presentazione della maglia per la stagione 2023/2024: l'vivrà ... Nelle scorse ore è arrivato l'annuncio di Thiago, che si è legato con un biennale al club della .... Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell' ingaggio di Thiago, ma in casaè evidente la seconda fase delle decisioni estive in chiave mercato. Da Venticano, sede degli allenamenti in attesa del ritorno al 'Partenio - Lombardi', dove proseguono i ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 L'piazza un colpo per la difesa: il club irpino ha comunicato l'acquisto di Thiago. L'ex Palermo ha giocato l'ultima stagione con la Reggina e porta esperienza in una piazza ambiziosa ...

Avellino: Cionek in gruppo, si apre una nuova fase di mercato Ottopagine

AVELLINO – Si continua a lavorare senza sosta a Venticano in vista del 3 settembre, giorno in cui scatterà ufficialmente il campionato dei lupi; intanto questo pomeriggio è toccato a Thiago Cionek ...L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sull'ultimo arrivo in casa Avellino ovvero il centrale Thiago Cionek. "Ecco Thiago Cionek, il difensore giusto per sistemare ...