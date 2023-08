Auto si incastra sotto un tir | 78enne trasportato in ospedale

(Di venerdì 11 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Un incidente stradale si è verificato stamani, attorno alle ore 9, in via dei Longobardi a Benevento. Una Kia, con alla guida un, ha tamponato un Tir mentre percorreva l’arteria dalpasso ferroviario in direzione del centro citta. La vettura è rimastatail pesante mezzo nella parte anteriore, il lato passeggero fortunatamente non occupato. Il conducente della Kia è stato soccorso con l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. L’uomo era cosciente e lamentava dolori al torace, motivo che ha reso necessario l’accompagnamento con una ambulanza del 118 all’San Pio per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi e gli accertamenti sulle cause del ...

Incastrata tra il muro del palazzo di via Nizza e il déhors del ristorante "pizze e cozze", davanti al civico 96, quartiere San Salvario di Torino. Così si è ritrovata una Lancia y bianca, guidata da ...

